VW'nin kamyon üretim bölümü 3 bin 500 kişiyi işten çıkaracak

Alman otomotiv şirketi Volkswagen'in (VW) kamyon üretim bölümü MAN, Almanya'da 2022'ye kadar 3 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Bloomberg'de yer alan habere göre, "Alman işçi sendikaları", MAN'la 1,7 milyar avro kâr artırma planına dönük görüşmelerde anlaşma sağladı. MAN, bu plan çerçevesinde geçtiğimiz yıl 9 bin 500 kişiyi işten çıkarmayı planlarken, anlaşma sonrası bu sayı 3 bin 500 olarak düzenlendi.

Bölümün iş konseyi başkanı Saki Stimoniaris, konuya ilişkin ayrı bir açıklama yaparak, zorla işten çıkarmaların olmayacağını öne sürdü. Stimoniaris, söz konusu plan kapsamında Avusturya'nın Plauen ve Steyr kentlerinde bulunan fabrikaların satılması seçeneğinin gözden geçirileceğini, Wittlich'teki üretim tesisinin ise küçültüleceğini belirtti.