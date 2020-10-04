Vuhan'da turist sayısında artış

Koronavirüs pandemisinin başladığı yer olan Çin'in Vuhan kentinde turizmin yeniden canlanmaya başladığı belirtildi.

Xinhua'da yer alan habere göre, Sonbahar Ortası Festivali ve Ulusal Gün nedeniyle kente turistler akın etti.

Hubei eyaletinin başkenti olan Vuhan'da yerel kültür ve turizm başkanlığı 8 Ağustos'ta kentte turizmi büyütmek amacıyla kampanya başlattı. Yerel yönetimin verilerine göre, o tarihten bu yana kente 720 bin ziyaretçi geldi.

27 Eylül tarihine, eyaletin kampanyasına katılan 382 turistik bölgenin 219'unun geçen yılın aynı dönemindeki turist sayısına ulaştığı veya geçtiği kaydedildi.

Ülkede, Sonbahar Ortası Festivali'nin ulusal günle birleşmesi sonucu tatil 8 güne çıkmıştı. Hubei eyalet kültür ve tuzim yönetimi başkanı Lei Wenjie, "Tatillerin birleşmesiyle daha çok insan buraya seyahat etmek istiyor. Yeni bir turizm patlaması bekliyoruz, bunun sonucunda turizm piyasası da yeniden canlanmış olacak" diye konuştu.

Tatilin ilk günü Vuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı'na toplam 537 sefer düzenlendiği, bu seferlerde toplam 70 bin yolcunun bulunduğu bildirildi. Bu iki sayı da, geçen yılın aynı döneminde görülen sayıları geçmiş oldu.

Aynı gün, üç tren istasyonunda 320 bine yakın yolcu kaydedildiği, bu sayının pandemi döneminin rekoru olduğu aktarıldı.