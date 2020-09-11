Vučić: Putin halimizi anlıyor, aradı özür diledi

Sırbistan'ın ulusal televizyon kanalı RTS'ye dün verdiği söyleşide, ülkenin Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Balkan devletinin sorunlarına ilişkin derin anlayışına övgüde bulundu.

Vučić, "Putin, Sırbistan’ın halini çok iyi anlıyor …. Ben Rus yanlısı, Amerikan yanlısı falan değilim, Sırp yanlısıyım." dedi. "Putin, Avrupa'daki herkesten daha hızlı gelişen yedi milyon nüfusa sahip bir ülkeyi yönetmenin nasıl bir şey olduğunu çok iyi anlıyor." diyen Vučić, Belgrad’ın Rusya ile olan ilişkilerini "çok iyi" ve Çin ile "aynı zamanda çok iyi, mükemmel" olarak nitelendirdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ve Rus lider Vladimir Putin Perşembe günü erken saatlerde "Rusya ile Sırbistan arasındaki stratejik ortaklık ile ilgili acil meseleleri" görüşmek üzere bir telefon görüşmesi yaptılar. Rus tarafı Aleksandar Vučić’in Rusya-Sırbistan ilişkilerini ilerletme çabalarına kişisel katkısına övgüde bulundu. Buna karşılık Vučić de Putin'e geçtiğimiz günlerde Washington ve Brüksel'de Kosova konulu müzakerelerin sonucu hakkında bilgi verdi.

Vučić hükümeti dün AB'nin baskıları sonucunda Rusya ve Belarus'la yapılan ortak tatbikattan çekilmişti.

Vučić: Putin, Zaharova'nın Temel İçgüdü paylaşımı için özür diledi

Vučić'in Beyaz Saray'daki görüntüleri eleştirilere maruz kalırken Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya paylaşımında Vučić'in fotoğrafıyla 1992 yapımı Temel İçgüdü (Basic Instinct) filmindeki Sharon Stone'un ünlü bacak bacak üstüne atma sahnesini vererek "Eğer Beyaz Saray'a çağrıldıysanız ve sandalye sorgu altındaymışsınız gibi ayarlanmışsa, fotoğraf #2'deki gibi oturun. Kim olursanız olun. Sadece inanın." mesajıyla paylaştı.

Zaharova sonrasında yaptığı güncellemede mesajının yanlış anlaşıldığını, söz konusu tablonun ABD'nin kendisini üstün göstermek için kullandığı diplomatik bir hile olduğuna dikkat çekerek şu mesajı ekledi:

"GÜNCELLEME Üzgünüm ama paylaşımım yanlış yorumlandı! İçerdiği tek şey, "istisnai" olanın kibirli tavrının reddedilmesiydi. Protokol hileleri, Amerikalı yetkililerin kendi münhasırlıklarını yapay bir şekilde yaratmak için düzenli olarak kullandıkları hilelerden biri haline geldi. Ve bu kabul edilemez."

Vučić'se yaptığı açıklamada Putin'in kendisinden bu konuda bizzat özür dilediğini aktararak “Başkan Putin benden bugüne kadar hiçbir şey için özür dilemedi ve Sergey Lavrov da öyle. Ancak skandaldan sonra ikisi de özür diledi” dedi.

Vučić, "Bundan bahsetmedim bile ve iyi huylu biri olarak bundan asla bahsetmezdim" diye ekledi.

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Vučić'in sözlerini RIA Novosti'ye doğruladı.