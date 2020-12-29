Volkswagen Manisa'daki şirketini de tasfiye etti

Alman otomotiv devi Volkswagen Türkiye'deki yatırım planından tamamen vazgeçti. Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 17 Aralık'ta tasfiyeye girdi. Tasfiyeye giriş kararı da Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildi.

Tasfiye ilanı Manisa Sicil Gazetesi'nde yayımlandı. Bloomberght'de yer alan habere göre şirket 28 Aralık tarihinde de tasfiye için alacaklılara çağrı yaptı.

Ne olmuştu?

Volkswagen Aktiengesellschaft Ekim 2019'da Manisa'da, 943 milyon 500 bin Türk lirası sermaye ile 'Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' unvanlı şirketi kurmuştu. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri harekatı sonrası beklemeye alınan fabrika yatırımı, pandemi koşulları sonrasındaysa askıya alınmıştı.

VW'nin Temmuz ayındaki açıklamasında "Bu koşullarda Volkwagen Grubu faaliyetlerini ve planlamalarını, uluslararası otomotiv pazarındaki değişen koşullara göre revize etmek zorunda kalmıştır. Manisa'da açılması planlanan yeni üretim fabrikası da elbette bu kapsama dahildir. Volkswagen Grubu Yönetim Kurulu, yeni üretim tesislerine yönelik planlarını durdurma kararı almıştır. Korona krizi geride kalana kadar, belirli bir süre boyunca tüm otomotiv projeleri mevcut üretim tesisleri ve mevcut üretim ağı dahilinde gerçekleştirilecektir" duyurusu yapılmış ve mevcut tesislerinde üretim artışına gidileceği ifade edilmişti.