Volkswagen, Brezilya'da askeri diktatörlükle işbirliğini ve işçilere işkence uyguladığını kabul etti

Volkswagen, 1964-1985 yılları arasında Brezilya'yı yöneten askeri diktatörlük sırasında eski işçilerine verdikleri zararları tazmin etmek için São Paulo Eyaleti ile anlaştığını açıkladı.

Alman şirketi, insan haklarının savunulması ve faşist diktatörlük sırasında işlenen suçların soruşturulmasıyla ilgili girişimleri desteklemek için 6,5 milyon ABD doları tazminat ödemeyi taahhüt etti. Bu miktarın 3 milyon ABD dolarından biraz fazlası, insan hakları ihlallerini bildiren eski işçilere gidecek.

"Bu anlaşma ile Volkswagen, o dönemin insan hakları ihlallerinin netleştirilmesini teşvik etmek istiyor" diyen Alman şirketi, "geçmişiyle şeffaf bir şekilde yüzleşen ilk yabancı şirket" olduğunu iddia etti.

Brezilya'da 2011-2016 yılları arasında görev yapan eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff tarafından desteklenen Hakikat Komisyonu'nun çalışmaları 2016'da Volkswagen ile diktatörlük arasındaki ilişkinin yargıya taşınmasına kapı aralamıştı.

Şirketin genel merkezi daha sonra konuyla ilgili derinlemesine araştırma yapması için tarihçi Christopher Kopper'ı işe aldı. Bielefeld Üniversitesi akademisyeni, Volkswagen'in Brezilyalı yan kuruluşunun, Sao Bernardo do Campo'daki fabrikada çalışanların faaliyetleri hakkında orduya bilgi verdiğini teyit etti.

Eski bir çalışan olan Lucio Bellentani geçmişe dair Brezilya basınına verdiği demeçte, "Volkswagen'in personel bölümüne götürüldüm. İşkenceler tam orada başladı" diyerek güvenlik görevlilerinin önünde dövüldüğünü aktardı. Hükümet yetkilileri ondan, siyasal ve sendikal faaliyetleri olan meslektaşlarını ihbar etmesini istedi

Çalışırken tutuklanan ve işkence gören Brezilya Komünist Partisi üyesi Lúcio Bellentani, Fotoğraf: Lucas Lacaz Ruiz / Folhapress

1972'de askeri cuntayla olan bu gizli bağlantılar nedeniyle, Brezilya Komünist Partisi'ne bağlı bir işçi olan Lucio Bellentani, fabrikada polis tarafından işkence gördü. O yıl, diğer altı Volkswagen işçisi de sendikal faaliyetleri nedeniyle tutuklandı.

Alman müfettişin raporu, Volkswagen'in 1964 askeri darbesinde yer almadığını, ancak giderek baskıcı hale gelen askeri diktatörlüğün kurulmasının şirket tarafından olumlu değerlendirildiğini gösteriyor.

Volkswagen'in karanlık geçmişinin açıkça tanınması, yerel analistler tarafından Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro için ince bir mesaj olarak yorumlandı.