Volkswagen 5 bin kişiyi işten çıkartmayı planlıyor.

T24'ün Alman Handelsblatt'an aktardığı habere göre Reuters’a konuşan iki farklı kaynak 120 binden fazla insanın çalıştığı 6 fabrikadan 4 bin kişinin işten çıkarılacağını söyledi.

Volkswagen İşçi Şefi Gunnar Kilian konuyla ilgili olarak, "Elektrikli otomobil ve mobilite teknolojilerine yaptığımız yoğun yatırımlar sayesinde otomotiv sektörünün öncülerinden biri haline geldik. Fakat bu değişim önemli maliyet kısıtlamalarını da beraberinde getiriyor." diye konuştu.

Volkswagen, bahsi geçen işten çıkarmanın bir kısmını emeklilik yaşları yaklaşan işçiler ile anlaşarak tamamlayacak. Bu işçileri erken emekli etmek isteyen Volkswagen, kalan kısmı ise sözleşmeli çalışanlar üzerinden gerçekleştirilecek.

Volkswagen, 2021 yılının sonuna kadar işe alımı durdurma kararı almış ve sadece elektrikli otomobiller, dijitalleşme ve akü teknolojileri konusunda eleman alımına karar kılmıştı.