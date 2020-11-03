Viyana'daki saldırılarda 4 kişi öldü

Avusturya’nın başkenti Viyana’da sinagog yakını da dahil olmak üzere 6 farklı noktada gerçekleştirilen saldırılarda, 4 kişi yaşamını yitirdi, saldırganlardan biri polis tarafından vurularak öldürüldü.

Avusturya İçişleri Bakanı, saldırganın IŞİD sempatizanı olduğunu söyledi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "Zor zamanlardan geçiyoruz. Bugün başta can güvenliğimiz için hayatını riske atan tüm acil durum ekiplerine teşekkür ediyorum. Polisimiz, bu korkunç terör saldırısının faillerine karşı kararlı bir şekilde hareket edecektir. Polis memurlarımızın bir faili ortadan kaldırabildikleri için mesudum" açıklamasında bulundu.

Avusturya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Soros, "terör saldırılarının ardından sınır bölgeleri de dahil olmak üzere ülke genelinde güvenlik önlemlerinin sıkılaştırıldığını" söyledi.