Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir sinagog yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği, bölgedeki polis operasyonunun devam ettiği bildirildi.

Reuters'ın haberine göre polis sözcüsü Viyana'nın merkezinde büyük bir polis operasyonunun devam ettiğini açıkladı.

Viyana polisinden yapılan açıklamada olayda yaralananlar olduğu belirtildi.

Yerel gazeteler akşam saatlerinde Schwedenplatz bölgesinde bir sinagogun bulunduğu sokakta silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Bir gazete saldırıda bir kişinin öldüğünü duyurdu.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer ORF televizyonuna yaptığı açıklamada "Şu aşamada bunun açık bir terör saldırısı olduğuna inandığımızı teyit edebilirim" dedi. Nehammer yaralılar olduğu ve ölenlerin olduğundan endişe edildiği açıklamasını yaptı.

Bazı kaynaklarda ise olayda 1'i polis en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.