Viyana saldırısı iktidarın işine yaradı

Der Standard gazetesinin haberine göre, dün toplanan bakanlar kurulu anti-terör yasası üzerinde anlaşarak, yasanın onayı için parlamentoya gidecek.

Anti-terör yasa taslağınını değerlendiren üç hukukçu (Prof.Dr. Richard Soyer, avukat Philip Marsch, hukukçu Nihad Amara), ceza hukukunda yapılması öngörülen değişikliklerin güvenlik/özgürlük denkleminde özgürlüklerin budanmasına hizmet edeceğinin altını çiziyorlar.

Anti-terör yasa taslağı: 'Çözüm odaklı değil, popülist sloganlar'

Üç hukukçunun ''Popülist sloganlar'' olarak niteledikleri yeni anti-terör yasa taslağının, kazanılmış hakları budamaya dönük, çözüm odaklı olmayan bir çaba olarak nitelendiriyorlar.

Yasada keyfiyete alan açan maddelerden birine göre, mutfağı olmayan bir kişinin bıçak satın alması dahi ceza yasası kapsamına alınıyor.

Der Standart'daki haberede, ''Devletin en keskin kılıcının (Ceza Yasası) bilenmesi'' olarak nitelendirilen yasa taslağı ile güvenlik aygıtının kendi ''beceriksizlik'' ve ''savsaklamaları''nın da üzeri örtülüyor değerlendirilmesine yer veriliyor.