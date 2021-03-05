Vişnelik Semt Evi'nde 8 Mart fotoğraf sergisi açıldı

Eskişehir’de Vişnelik Semt Evi'nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla emekçi kadın fotoğraflarından oluşan serginin açılışı yapıldı.

TKP Eskişehir Vişnelik Semt Evi'ndeki sergi bir hafta süreyle 15.00-19.00 saatleri arasında görülebilecek.

Serginin açılışında yapılan konuşmada "Açılışını yaptığımız serginin her adımını emek emek birlikte ördük. Semt evinin dikiş atölyesi katılımcıları henüz ilk derslerinde 8 Mart için bez çanta diktiler, birlikte tasarladık ve açılışa yetiştirdik. Kumaşını aldığımız dükkandan baskısını yaptırdığımız dükkana kadar kimse elinden gelen dayanışmayı esirgemedi" denildi.

Konuşmada şöyle denildi:

"İçine emek katarak yaptığımız bu etkinlikler, Dünya Emekçi Kadınlar Günündeki 'emekçi' sıfatına da bir hatırlatma olsun. Çünkü sermayeden ayrıştığımız, bu semt evinde birleştiğimiz nokta bu ve biz bu sıfatın altını kalın kalın çizeceğiz ki üzerinden atlanmasın.

Ne kızkardeşlik ne salt cinsiyet ortaklığı. Bizi tek payda birleştirebilir o da mensubu olduğumuz sınıfın kardeşliği. Ortaklaştığımız nokta bu.

Biz hâlâ iş yerlerimizde emekçi kadınlar olduğumuz için türlü tacizlere pis bakışlara maruz kaldığımızda kafamızı çevirmek zorundayız çünkü para kazanmak zorundayız. Biz en yakınımızdakilerden şiddet görünce, öldürülünce çaresiz kalıyoruz çünkü ekonomik bağımsızlığımız yok, ayrıca toplum baskısı ile yalnız bir kadın olarak başa çıkmak çok zor.

Aynı şeyleri zenginlik ve lüks içinde yaşayan kadınlar yaşamıyor. O yüzden bugünün isminden emekçi ibaresini çıkarmayacaklar, buna izin vermeyeceğiz.

Şunu da kimse unutmasın, Vişnelik Mahallesi'nde kadın dayanışma komitesi var, biz gerekirse gündelik işlerde çalışır hiçbir emekçi kadın komşumuzun insanca olmayan bir koşula dayanmaya çalışmasına, katledilmesine müsaade etmeyiz.

Türkiyenin hiçbir yerinde yalnız değiliz, bu topraklarda yüz yıldır komünist parti var, tek kurtuluşumuz ise örgütlenmek, bir arada olmak, birlikte direnmek!

Bulunduğumuz yerelliklerden başlayarak tüm emekçi kadınlara cesaret bulaştırmaya, dayanışmayı öğrenmeye ve öğretmeye kararlıyız.

Dünya emekçi kadınlar günümüz kutlu olsun!"