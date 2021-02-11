Villada kumar baskını: 10 kişiye toplam 40 bin TL ceza

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir villada kumar oynandığı tespit edildi.

İHA'da yer alan habere göre, villaya ilişkin arama kararının ardından polis ekipleri tarafından yapılan baskında, villa içerisinde toplam 10 şahıstan 4'ü iskambil oyunu oynarken yakalandı. Baskında, masa üzerinde bulunan iskambil kağıtları, yaz boz ve 800 TL paraya el konuldu.

Baskının ardından K.Ö. isimli şahıs hakkında Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama suçundan tahkikata başlandı. Konuyla ilgili içeride bulunan toplam 10 şahsa Hıfzıssıhha Kanunun gereğince 34 bin 690 TL, ayrıca kumar oynayan 4 şahsa ise Kabahatler Kanunu gereğince kumar oynamaktan 5 bin 344 olmak üzere toplam 40 bin 34 TL idari para cezası uygulandı.