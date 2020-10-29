Vietnam’da tayfun: 31 kişinin cesedine ulaşıldı

Vietnam’da Molave Tayfunu’nun tetiklediği toprak kaymaları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 31’e yükseldi. Toprak altında kalanları arama çalışmaları sürerken, 55 binin üzerinde kişi evlerinden oldu.

Vietnam’ın merkez eyaletlerinden Quang Nam’da birçok yerleşim yeri toprak kaymaları nedeniyle yok oldu.

Fırtına ve kötü hava koşulları nedeniyle güçlükle ilerleyen arama kurtarma çalışmalarında 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 48 kişininse hâlâ kayıp olduğu belirtildi.

Bugün erken saatlerde denizde 12 balıkçının cesedine ulaşıldı. Deniz kuvvetleri iki gün önce kıyıya ulaşmaya çalışırken batan balıkçı teknesindeki 14 kişininse hâlâ kayıp olduğunu açıkladı.

Vietnam’da Ekim başından beri etkili olan fırtına, tayfun ve toprak kaymaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 160’a yükseldi. Çok sayıda kişi ise hâlâ kayıp.

Molave Tayfunu'nun haftasonu vurduğu Filipinler’de de toprak kayması ve sellerde 16 kişi yaşamını yitirdi.