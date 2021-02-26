Vietnam’da Rus Sputnik V aşısının kullanımına onay

Vietnam hükümetinin resmi gazetesi VGP’ye göre, Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildi.

Sputnik'te yer alan habere göre Vietnam Sağlık Bakanlığı’na bağlı İlaç Tescil ve Dolaşımı Danışma Komitesi, acil üretim için Sputnik V ve Moderna aşılarının tescilini tavsiye etti. Tescil için komitenin tavsiyesi temel teşkil ediyor. Vietnam Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long, "Yılın ilk çeyreğinde Vietnam, COVAX programı, İngiltere (AstraZeneca), ABD (Pfizer) ve Rusya’dan (Sputnik V) 1.3 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı alacak" dedi.

Yetkililer, ülke nüfusunun çoğunu bu yılın sonuna kadar aşılamayı planlıyor.

Ülkede daha önce, İngiliz şirketi Astrazeneca'nın aşısı tescil edilmişti.

Otuzyedinci ülke

Vietnam, dünyada Sputnik V'yi onaylayan 37. ülke oldu.

Sputnik V daha önce Rusya, Belarus, Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Venezuela, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, BAE, İran, Gine Cumhuriyeti, Tunus, Ermenistan, Meksika, Nikaragua, Republika Srpska, Lübnan, Myanmar, Pakistan, Moğolistan, Bahreyn, Karadağ, Saint Vincent ve Grenadinler, Kazakistan, Özbekistan, Gabon, San-Marino, Gana, Suriye, Honduras, Mısır, Kırgızistan ve Guyana'da tescil edilmişti.