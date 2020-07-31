Vietnam’da Covid-19’dan ilk ölüm

Covid-19 pandemisine karşı hızlı önlem alarak salgının ilk aşamasında tam karantina uygulayan Vietnam’da Covid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Vietnam’ın resmi haber ajansı, 70 yaşında bir erkeğin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sözkonusu kişinin hastalığa turistik kıyı kenti Da Nang’da yakalandığı belirtiliyor.

Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc, yeni bir Covid-19 dalgasının yüksek bir risk olduğu konusunda uyarmış ve “Salgını kontrol etmek için daha hızlı ve daha sert davranmalıyız” demişti.

Vietnamlı yetkililer önlem olarak Da Nang’da karantina uygulaması başlatmıştı.

Vietnam Ocak ayında salgına karşı erken önlem alarak 15 gün süreyle tam karantina uygulamış ve çok sayıda test yaparak virüsün yayılmasını önlemişti. 96 milyon nüfuslu ülkede şimdiye kadar görülen vaka sayısı 509 ile sınırlı kaldı.

Ülkede yaklaşık 100 gün boyunca yeni yerel vakaya rastlanmamış ancak geçen hafta Da Nang kentinde yeni vakaların görülmesinin ardından Hanoi ve Ho Şi Mingh dahil diğer kentlerde de yeni vakalar tespit edilmişti.

Da Nang’da bin yataklı bir saha hastanesi kurulduğu ve kenti son zamanlarda ziyaret eden yaklaşık 80 bin kişiden evlerinde karantina uygulamaları istendiği bildirildi.