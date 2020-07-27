Vietnam’da 3 kişi koronavirüs pozitif çıktı, 80 bin turist tahliye edilecek

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen Covid-19 salgınından en az etkilenen ülkelerin başında gelen Vietnam 80 bin kişiyi tahliye etme kararı aldı.

Uluslararası haber ajansı Reuters'ta yer alan habere göre, çoğunluğu yerli turistlerden oluşan 80 bin kişinin ülkenin tatil bölgelerinden birisi olan Danang'dan tahliye edilmesine karar verildi.

Aynı habere göre, söz konusu karar bölgede 3 kişinin corona virüs testinin pozitif çıkması sonrası alındı. Tahliye planı kapsamında Danang'dan 11 farklı kente en az 100 uçuş gerçekleştirilecek.

Bugüne kadar 500'den az vakanın görüldüğü Vietnam'da henüz koronavirüs nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

Uzmanlar bunun ülkenin erkenden aldığı katı önlemler ile mümkün olduğunu belirtiyor.

Zira Vietnam, ülkede ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 23 Ocak'tan haftalar önce koronavirüs salgını için hazırlanmaya başlamıştı.

O zamanlar, Çin makamları ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün insandan insana bulaştığına dair "açık bir kanıt" bulunmadığını ileri sürmüşlerdi.

15 Mayıs tarihli Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, bugüne kadar toplam 312 vaka olduğu, bununla birlikte Covid-19 hastası olan 260 kişinin iyileştiği ve hastanelerden taburcu edildi. Ülkede bugüne kadar koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren kimse bulunmuyor. Ülke nüfusu ise 94,5 milyon.

Dünyada pek çok ülkede Covid-19’un bu denli bulaşıcı ve cidddiye alınması gereken bir virüs olduğunun anlaşılması çok daha geç tarihlerde gerçekleşmişti. ABD’de ise olağanüstü hâl kararı 13 Mart’ta ilan edildi ve o tarifte ülkenin 42 eyaletinden en az bin 920 vaka bildirilmişti.