Vietnam'da 1 ay boyunca hiç yeni koronavirüs vakasına rastlanmadı

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam, son 30 gün boyunca ülke çapında yeni bir Covid-19 vakası bildirmedi.

Vietnam Sağlık Bakanlığı, Cuma günü, koronavirüs pandemisyle ilgili düzenlenen basın açıklamasıyla, ülkenin virüse herhangi bir enfeksiyon kaydetmeden art arda 30 günü devirdiğini bildirdi.

Bu bağlamda, sağlık kurumu bugüne kadar bin 95 Vietnamlının Covid-19 ile enfekte olduğunu ve Covid-19 nedeniyle 35 ölümün gerçekleştiğini belirtti.

Ayrıca Güneydoğu Asya ülkesinde dün itibariyle bin 20 kişi koronavirüs ile enfekte olduktan sonra iyileşti ve şu anda 40 enfekte kişi farklı hastane merkezlerinde istiraat ediyor.

Hanoi Sağlık Bakanlığı'na göre, 45 gün önce 17 Ağustos'tan bu yana, Vietnam'ın başkenti koronavirüs ile herhangi bir toplu enfeksiyon kaydetmedi.

Vietnam'ın pandemiyle mücadelesi Dünya Sağlık Örgütü de dahil olmak üzere bir çok kurum tarafından örnek gösteriliyor. Pandeminin sıfır noktası olan Çin'le sınırı bulunan Vietnam, sadece ülkede 6. vakanın gözlemlenmesinin ardından tüm sınırlarını kapattı ve ilerleyen günlerde ülkedeki hayati olan üretimler dışında bütün ekonomiyi durdurdu. Ülkede vaka sayısı daha tekli hanelerdeyken ülke çapında karantina önlemleri için harekete geçen Vietnam, karantina boyunca ulusal çapta tüm yurttaşlara maaşlarını ikame edecek geri ödemesiz ücretler bağladı.