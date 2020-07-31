Vietnam Başbakanı Covid-19 riskinin arttığı uyarısında bulundu

Covid-19'dan bugüne kadar kimsenin ölmediği Vietnam'da yeni vakaların görünmesi üzerine Başbakan Nguyễn Xuân Phúc, yeni bir Covid-19 dalgasının yüksek bir risk olduğu konusunda uyardı.

Phúc, "Salgını kontrol etmek için daha hızlı ve daha sert davranmalıyız," dedi.

Da Nang şehri, onaylanmış 30 vaka ile yeni yayılmadan en çok etkilenen şehir. Thành phố Hồ Chí Minh şu ana kadar iki vaka kaydetti.

Yetkililer, binlerce yerli turistin kıyı kenti Da Nang'dan memleketlerine dönerken hastalığın daha geniş bir kesime yayılma olasılığı konusunda endişeli.

Bir önlem olarak, Vietnam hükümeti, Da Nang'dan yaklaşık 8 bin tatilciyi tahliye ediyor. Şehir şu anda karantina altında.

Yaklaşık 96 milyon nüfusa sahip Vietnam'ın sağlık yetkilileri toplam 459 Covid-19 vakası olduğunu bildirdi. Bu insanların 369 iyileşip taburcu olurken ülkede 90 aktif vaka bulunuyor, herhangi bir yoğun bakım ya da entübasyon gerektiren hasta yok. Ülkede bugüne kadar kimse Covid-19'dan dolayı yaşamını yitirmedi.