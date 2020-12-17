VİDEO | Türkiye’de COVID-19 Salgınını Durduracak Bir Aşılama Yapılabilecek mi?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi geçtiğimiz günlerde Covid-19 pandemisiyle ilgili yapılacak aşılama çalışmasına dair bir rapor hazırladı. Rapor video formatında da dolaşıma sokuldu.

"Türkiye’de COVID-19 Salgınını Durduracak Bir Aşılama Yapılabilecek mi?" başlığını taşıyan çalışmanın videosunu aşağıda bulabilirsiniz:

Geçtiğimiz günlerde soL'da da yer verilen raporda "Pandemi nedeniyle resmi rakamlara göre bile Türkiye’de 600 bine yakın insan hastalandı ve 15 binden fazla insanı kaybettik. Ve yine AKP’nin güven duyulmayan resmi rakamlarına göre her gün 200 kişiyi kaybetmeye devam ediyoruz. Emekçilerin işlerinden olmasını, yoksullaşmasını, çocuklar başta olmak üzere akıl sağlığının yaygın şekilde olumsuz etkilenmesini bu korkunç tabloya eklemek zorundayız" değerlendirmesi yapılmış ve siyasi iktidarın, salgının başından beri sermayenin çıkarları uğruna COVID-19’un geniş kitlelere bulaşmasının önünü alacak radikal tedbirler almadığının altı çizilmişti.

Raporun tamamını okumak için tıklayınız: http://bilimveaydinlanma.org/turkiyede-covid-19-salginini-durduracak-bir-asilama-yapilabilecek-mi/