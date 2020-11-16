VİDEO | TKP'den İzmir için dayanışmayı büyütme çağrısı

İzmir'de yaşanan depremin hemen ardından açılan deprem dayanışma çadırları halkın ihtiyaç duyduğu dayanışmayı örgütlemişti. Depremzedelerin devam eden günlük yaşamındaki sorunların ortak çözümlerinin bulunması, ihtiyaçların belirlenmesi, yardımların toplanması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması bu dayanışma sayesinde mümkün olmuştu.

TKP İzmir İl örgütü ise dayanışmaya, depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. TKP, dayanışmak ve kriz masasına ulaşmak isteyen yurttaşların 0543 857 19 20 numarasıyla iletişime geçebileceklerini belirtti.