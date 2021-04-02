VİDEO | Sabahattin Ali'yi hatırlarken: Görecek günler var daha

Bugün gerek mücadelesi gerek bize kazandırdığı eserlerindeki gücü nedeniyle Türk edebiyatının en önemli isimleri arasında yer alan Sabahattin Ali'nin ölüm yıldönümü.

Sabahattin Ali'nin, Türkiye'nin en çok ses getiren aydın cinayetlerinden birine kurban giderek sonlanan kısa ömründe ürettiği eserleri, günümüze kadar hiç eksilmeyen bir ilgiyle kuşaktan kuşağa aktarılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin 'sesimiz seninledir' etkinliğinde buluşan sanatçılar ölüm yıldönümünde yazarın öykülerini okuyarak ona selam göndermişler, sözüne ses katmışlardı.

Levent Ülgen, Servet Pandur, Levent Üzümcü, Pınar Yıldırım ve Cansu Fırıncı'nın seslendirdiği bu kıymetli kayıtları Sabahattin Ali'nin ölüm yıldönümünde bir kere daha paylaşıyoruz.