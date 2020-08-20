VİDEO | Polisin yaka paça götürdüğü kadından açıklama

Kadıköy'de maskeyi doğru takmadığı gerekçesi ile genç bir kadını yere yıkıp gözaltına alan polisler hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul şubesi, Kadıköy'de maskesi burnunu kapatmadığı iddiasıyla durdurulup ceza kesilmek istenen, daha sonra polisler tarafından gözaltına alınan kadının görüntüsünü paylaştı.

Maskesi burnunu kapatmadığı iddiasıyla durdurulup ceza kesilmek istenen, daha sonra polislerin sözlü tacizine maruz kalan iki genç kadın darp edilerek gözaltına alındı#KadınaSiddeteSessizKalma pic.twitter.com/G9ckKOhf7a — ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul) August 19, 2020

Paylaşılan görüntülerin ardından olayın takipçisi olduğunu açıklayan ÇHD, daha sonra yaptığı açıklamada, "Usulüne uygun maske takmamak" iddiasının karşıtlığı ayaküstü sorgu, para cezası, taciz, darp ve ters kelepçe ile gözaltı. Avukat arkadaşlarımız kadınların yanında ve polisler hakkında suç duyurusunda bulunulacak" dedi.

Şiddete maruz kalan kadın sosyal medya hesabında, "Kendilerinin de maskesi yoktu zaten. Bunu söyleyip cezayı itiraz ettiğim için beni karakola götürmek istedi. Reddettim ve olay yerinden uzaklaşırken arkamdan gelip beni yakaladı." ifadelerinde bulundu.