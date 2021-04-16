VİDEO | Pasifik üzerinde ABD'nin casus uçağı Rusya tarafından engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'ya ait bir MiG-31 savaş uçağının, Rusya'nın Pasifik Okyanusu üzerindeki sınırlarına yaklaşan ABD hava kuvvetlerine ait bir RC-135 stratejik keşif uçağını engellediğini ve uçağı yön değiştirmeye zorladığını söyledi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Rusya'nın radarları Pasifik Okyanusu üzerinden devlet sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit etti ve harekete geçti. Kamçatka bölgesinde gerçekleştiği belirtilen olaya ilişkin Bakanlık açıklamasında "Rusya Federasyonu devlet sınırının ihlal edilmesine izin verilmediğini" vurguladı.

Benzer bir vaka geçtiğimiz haftalarda da gerçekleşmişti.