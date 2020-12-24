VİDEO | Hatay vekili Erdoğan'a yaranayım derken tepki çekti

Salgının en yoğun yaşandığı şehirlerden Hatay'dan tepki çeken görüntüler geldi.

AKP Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, bir süredir tedavi gördüğü hastalık için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ararken, söz konusu görüşme kameraya alınıp sosyal medyadan paylaşıldı.

Yapılan paylaşım sosyal medyada yurttaşların tepkisine neden oldu.

Söz konusu görüşmede Erdoğan "Geçmiş olsun, seni Ankara'ya aldırtalım. Burada şehir hastanesinde tedaviyi devam ettirsek daha iyi olmaz mı?" diye sordu, hava ambulansı gönderip Ankara'ya aldırtacağını söyledi.

Vekil Çelik ise "Allah razı olsun cumhurbaşkanım" dedi.

Görüşmenin sosyal medyadan paylaşılan kaydı: