VİDEO | A Haber TÜİK'le yarışıyor: İş var ama işçiler beğenmiyor

A Haber sunucusu Erkan Tan, sabah programında "gençlerin iş beğenmediği" söylendi.

Programa katılan ve "İŞKUR 57 bin işçi arıyor" haberini yorumlayan bir kişi, "Bizde biliyorsunuz aslında işçi aranıyor ama insanların bir kısmı özellikle gençler iş beğenmiyorlar. Bizim iş arayanla işçiyi buluşturmamız lazım" dedi.

İşsizlik yüzde 27'yi geçti

TÜİK'in hesaplamalarına göre işsizlik oranı yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. Oysa TÜİK'in işsizden saymadığı kesimlerin dahil edildiği geniş tanımlı işsizlik hesaplamasına göre, Temmuz ayında gerçek işsizlik yüzde 27,3 düzeyine yükseldi. Bir önceki yıl bu oran yüzde 20,7 idi.

Genç nüfustaki işsizlik oranı 2018 Ağustos krizinden bu yana yüzde 20,3'den yüzde 25,9 seviyesine ulaştı. Genç nüfusta istihdam oranı ise yüzde 2,9 oranında azalarak % 30,4'e geriledi.