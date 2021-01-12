VİDEO | Fidel ABD'ye böyle yanıt vermişti

"İyimser olduğum için, yaratılan muazzam, hegemonik güçlere rağmen, yapılan hatalara rağmen, bu dünyanın kurtarılabileceğini düşünüyorum, çünkü fikirlerin kuvvetten üstün olduğuna inanıyorum...

Ülkemiz diğer insanlara bomba atmaz, bombalara binlerce uçak göndermez; ülkemiz nükleer silahlara, kimyasal silahlara veya biyolojik silahlara sahip değildir. Ülkemizin on binlerce bilim insanı ve doktoru hayat kurtarma fikri konusunda eğitildi. Bir bilim insanını veya doktoru, diğer insanları öldürmek için madde, bakteri veya virüs üretmek üzere çalışmaya koymak kesinlikle bu kavramla çelişir.

Küba'nın biyolojik silahlar hakkında araştırma yaptığı iddiaları bile yapıldı. Ülkemizde meningokokal menenjit ve hepatit kadar şiddetli hastalıkları tedavi etmek, genetik mühendisliği teknikleri ile aşılar üretmek veya büyük önem taşıyan bir şeyi moleküler immünoloji yoluyla bulmak için araştırmalar yapılmakta; bu çalışmalar bazı hastalıkları önleyebilir, bazılarını tedavi edebilir. Bu yol boyunca ilerliyoruz. Doktorlarımızın ve araştırma merkezlerimizin gururu budur.

On binlerce Kübalı doktor en uzak ve en elverişsiz yerlerde enternasyonalist hizmetler sağladı. Bir keresinde dünyanın karanlık köşelerinde ‘önleyici’ veya sürpriz saldırılar yapamayacağımızı ve asla yapmayacağımızı söyledim; bunun yerine ülkemiz dünyanın en karanlık köşelerine ihtiyaç olan doktorları gönderebiliyor. Doktorlar, bombalar değil. Doktorlar, akıllı silahlar değil."