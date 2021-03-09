VİDEO | Erdoğan: Hani sıran gelince aşı olacaktın, Kılıçdaroğlu: E sıram geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç gün önce yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı'nı aşı olmak için sırasını bekleme kararı yüzünden eleştirirken "Önce ne dedi, 'ben vatandaş Kemal'im, sıram ne zaman gelirse o zaman aşımı yaptıracağım' E niye gittin yaptırdın?" ifadelerini kullanmıştı.

Bugünkü grup konuşmasını Erdoğan'ın sözlerine yanıt vererek bitiren Kemal Kılıçdaroğlu E niye gittin aşı yaptırdın?" sorusuna "Sıram geldi de ondan. Allah akıl fikir versin ne diyeyim, işte bu zihniyet devleti yönetiyor" diyerek yanıt verdi.