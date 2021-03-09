VİDEO | Erdoğan: Hani sıran gelince aşı olacaktın, Kılıçdaroğlu: E sıram geldi

Bugünkü grup konuşmasında Erdoğan'ın 'hani sıran gelince aşı olacaktın, niye oldun?' sözlerine 'sıram geldi de ondan' yanıtını verdi.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç gün önce yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı'nı aşı olmak için sırasını bekleme kararı yüzünden eleştirirken "Önce ne dedi, 'ben vatandaş Kemal'im, sıram ne zaman gelirse o zaman aşımı yaptıracağım' E niye gittin yaptırdın?" ifadelerini kullanmıştı. 

Bugünkü grup konuşmasını Erdoğan'ın sözlerine yanıt vererek bitiren Kemal Kılıçdaroğlu E niye gittin aşı yaptırdın?" sorusuna "Sıram geldi de ondan. Allah akıl fikir versin ne diyeyim, işte bu zihniyet devleti yönetiyor" diyerek yanıt verdi. 