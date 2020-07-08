Video çekmek isteyen 17 yaşındaki genç su birikintisinde boğuldu

Afyonkarahisar’da sosyal medyada paylaşmak üzere video çekmek için bir taş ocağı tarafından açılan çukurda oluşan su birikintisine giren 17 yaşındaki genç boğuldu. Dalgıç ekibi, gencin cesedi sudan çıkardı.

Merkeze bağlı Karaaslan köyünde tarlalardan birinde çalışan 17 yaşındaki Oğuzhan Baylan isimli genç, akşam saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı ile bölgedeki taş ocakları tarafından açılan ve içi su birikintisi dolu olan yere gitti. İddialara göre, burada sosyal medya uygulaması olan ‘Tiktok’ta paylaşmak üzere video çekmek için suya giren Baylan bir anda gözlerden kayboldu. Yanındaki arkadaşı ise kıyıda bulunan kayalara tutunarak kendisini kurtardı.

Kurtulan arkadaşı Baylan’ın ailesi ve jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler ile sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri bölgede incelemelerde bulunduktan sonra suda kaybolan Baylan’ın çıkarılması için olay yerine su altı arama ve kurtarma ekibi istedi.

Olay yerine gelen dalgıç polisler yaklaşık 10 dakikalık bir uğraş sonrası Baylan’ın cansız bedenini sudan çıkardı. Çocuklarının sudan çıkarılan cansız bedenini gören aile üyeleri ise sinir krizleri geçirerek feryat ettiler. Baylan’ın cenazesi ardından olay yerinde bekletilen cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından aile üyeleri ocağı işleten şirketin açtığı çukur ve su birikintisi ile ilgili herhangi bir uyarısı levha koymadıklarını iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Jandarma tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.