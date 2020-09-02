VİDEO | Bu da Alman Polisi

29 Ağustos günü Berlin'de yapılacağı duyurulan yürüyüş, salgın önlemlerine uyulmayacağı gerekçesiyle yasaklandı. Yasaklı yürüyüşe aralarında neonazilerin de nazi karşıtlarının da olduğu maske karşıtları katıldı. Polisin gösterici kadınlara uyguladığı şiddete ait görüntüler sosyal medyada yayılıyor.

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29 Ağustos günü Berlin'de maske karşıtlarının yürüyüş yapacağı duyurulmuştu. Yürüyüş, pandemi önlemlerine uyulmayacağı söylenerek yasaklandı. Yasaklamaya karşın polis kayıtlarına göre 40 bin, göstericilere göre 100 bin kişinin katılımıyla yapılan yürüyüş sırasında polisin müdahalesi vahşi şekiller aldı.

Ya bir de solcu olsalardı

Kadınların yerlerde sürüklenip dövüldüğü görüntülerin yarattığı etki, göstericilerin "neo naziler" olduğu söylenerek savuşturulmaya çalışıldı ama polisin uyguladığı şiddet izleyenlere daha çok "bunlar neo nazilere bunu yapıyorlarsa, başkalarına kimbilir ne yaparlar" dedirten nitelikteydi.

İşte o görüntüler...

Demokratik sansür mekanizması çalıştı

Facebook bu görüntüleri kaldırdı