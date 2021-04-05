Veteriner kliniğinde cinsel istismar davası: 'Can güvenliğimden şüphe duyuyorum'

Ankara’da çalıştığı hayvan hastanesinde 24 yaşındaki veteriner hekim Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunan hastanenin sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili’nin yargılandığı dava Nisan ayında 2’nci yılına girdi.

Milliyet'ten Aslıhan Altay Karataş'ın haberine göre, 7 Nisan'daki duruşma öncesi konuşan ve sanıkların tutuksuz yargılanmaları sebebiyle davanın uzadığına dikkat çeken Ç.B., “Bu şahıslar tutuklu olsalardı, mahkeme ayda bir yapılıp daha hızlı hale gelecekti. Ancak bu kadar delile rağmen halen dışarıda serbestçe dolaştıkları için mahkeme süreci 3 ayda bir oluyor ve süreç uzatılıyor. Ben bu süreçte bu kadar zorlanırken Hasan Bilgili başka bir kıza tecavüz etse, o kız nasıl cesaret edip şikayet edebilecek?” dedi.

'Beni öldürme niyetleri olduğunu duydum'

İftiralara maruz kaldığını söyleyen Ç.B., "Beni karalamaya yönelik girişimlerde tabii ki bulundular. Beni öldürme niyetleri olduğunu bir defasında duydum. Bunlar söylenti şeklinde kulağıma geldiği için şikâyet etsem de bir sonuca varamıyorum ama ben herkese açıkça belirttim. Ben davamın arkasındayım, yıpransam da zorlansam da ben bu dava sürecimden asla vazgeçmeyeceğim. Ben bu insanların elinden canımı zor kurtardım. Neredeyse ölümden döndüm. Zaten olay günü bana söyledikleri tehditlerden bir tanesi de şuydu: 'Sen ne ilksin ne de son olacaksın. Çeneni kapat, yoksa bedelini canınla ödersin.' Yani ben can güvenliğimden de şüphe duyuyorum bu süreçte." diye konuştu.

'Olaydan sonra çalışamıyorum'

Olaydan sonra çok sevdiği mesleğinden uzaklaşmak zorunda kaldığını anlatan veteriner Ç.B., "Ben pet klinisyeni olmak isteyen bir veteriner hekimdim, ancak bu olay sonrasında hiçbir şekilde çalışamıyorum. Klinikleri görmeye tahammül bile edemiyorum açıkçası, psikolojik bir etki bıraktı bende" dedi.

Veteriner hekim Ç.B., delillerin karartılması sonucu Bilgili’nin tahliye edildiğinin ortaya çıktığını belirterek “Davamın sonuna kadar arkasındayım” demişti.