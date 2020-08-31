Vestel'de iş yeri hekimi işten çıkarıldı

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde artan Koronavirüs vakalarına ilişkin Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran Bianet'e konuşarak, Vestel’de iş yeri hekimi olarak görev yapan bir aile hekiminin işine "İş yerine ait bilgileri sızdırmak" iddiasıyla son verildiğini ve sürecin yargıya taşındığını aktardı.

Koronavirüs vaka sayısının 1 Haziran’da başlayan normalleşme sürecinden itibaren arttığına da değinen Duran, sürecin medyaya yansıması ve gelen tepkiler üzerine Manisa Valiliği’nin Vestel fabrikasını doğrudan denetlemeye başladığını söyledi.

'TTB raporu: 1000 civarında hasta var'

Vestel’de Koronavirüs vakalarının artmasının ardından bölgeye giden TTB heyetinin raporunda da, şikayeti olan işçilerin hastaneye başvurmasının bir hafta engellendiği, daha sonra ise bu işçilerin Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Raporda alınan önlemlerin yetersizliğine dikkat çekilirken, Vestel’de 12 saatlik 2 vardiya şeklinde çalışıldığı, diğer fabrikalarda ise 3’lü vardiya sistemi bulunduğu açıklandı. Ayrıca vestel fabrikalarında, 8 işçinin hayatını kaybettiği 1000 civarında Covid-19 hastası olduğu da aktarıldı.

“Bir vardiyada bazı fabrikalarda 100-200 işçi çalışırken, Vestel’de bir vardiyada 1500 işçi olabilmektedir. Servislerin yüzde 60’ı ise, İzmir’den gelmektedir” denilen raporda, sendika temsilcilerinin, Organize Sanayi Bölgesinde işverenlerin işçi sağlığı ve güvenliğine yeteri kadar önem vermediği dile getirildi.

'Daha fazla önlem alınsın dediği için görevden alındı'

CHP Eski Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer konuya ilişkin Artı Tv'ye konuşarak, "Orada baş hekim olarak çalışan bir doktor hanım görevinden alındı. Görevinden alınma sebebi ise daha fazla önlem alınması, molalardan servislerde taşınacak işçi sayısına kadar, üretim alanlarındaki iki işçi arasında olması gereken mesafelerin tekrar ayarlanması, sosyal mesafelerin tekrar düzenlenmesi ve bu hastalığın çalışanlar arasında yayılmasını önlemek amacı ile yaptığı çalışmaların firma tarafından uygun görülmemesi. Çok ironik şekilde ahlaka aykırı davrandığı yönünde bir madde ile suçlanarak tazminatsız şekilde işten çıkarıldı" dedi.