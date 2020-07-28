Vestel'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren işçilerin sayısının arttığı iddia edildi

Manisa'da bulunan Vestel fabrikasında Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren işçilerin sayısının arttığı iddia edildi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na yapılan ihbarda, kalıp değişim, plastik depo ve üretim montaj bölümlerinden toplamda 3 işçinin daha Covid-19’a yakalanarak hayatını kaybettiği iddia edildi.

İhbarı yapan işçi, iş yerinin TSE’den “Covid -19 güvenli üretim belgesi” almasının ardından bazı önlemleri gevşettiğini, üretime tam kapasite devam ettiğini, yüzlerce Covid-19 vakası olmasına rağmen işçi alımını sürdürdüğünü de ekledi. 16000 işçi gibi büyük bir kapasiteye sahip olan Vestel’de vakaların kontrolden çıktığı ve bu durumun bütün Manisa halkı için tehdit oluşturduğu belirtildi.

'Ölümüne çalışmak istemiyoruz'

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ihbarda bulunan işçi, ''Ölümüne çalışmak istemiyoruz, Vestel üretimi tam gaz sürdürme inadıyla hem işçilerin hem de Manisa halkının sağlığını riske atıyor. İşçiler ücretli izne gönderilmeli ve fabrika bir an önce üretime ara vermeli'' diye konuştu.

TSE'den onaylı fabrika

Vestel, ''Covid-19 kapsamında gerçekleştirdiği personel bilgilendirmeleri ve eğitimleri, üst düzey hijyen tedbirleri, çalışma ve üretim alanlarının uygunluğu, yemekhaneler, dinlenme alanları, atık yönetimi, kreş ve servislerde yapılan düzenlemeler ve tüm paydaşların sağlığını gözeten uygulamaları'' gerekçe gösterilerek, Türk Standardları Enstitüsü'nden (TSE) "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" almıştı.