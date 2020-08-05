Vestel'de Covid-19 nedeniyle bir işçinin yaşamını yitirdiği iddia edildi

16 bin kişinin çalıştığı Manisa Vestel fabrikasında koronavirüs (Covid-19) salgını giderek yayılıyor.

Fabrikadaki vakaların kamuoyuna yansımasına ve her gün bir çok pozitif teşhis konmasına rağmen üretim devam ettiriliyor. Öte yandan bölümler karantinaya alınmıyor.

Fabrikadan bir yandan da ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. High End plastik enjeksiyonda çalışan bir işçinin daha dün gece yaşamını yitirdiği iddia edildi.

soL'a konuşan işçi, "Başka fabrikalarda pozitif vaka çıkan bölümlerde karantina uygulaması yapılırken, Vestel'de bölümlerin aynen çalışmaya devam etmesi hepimizi endişe ve paniğe sürüklüyor" dedi.