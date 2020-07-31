Vestel işçileri soL'a anlattı: Geleceğimiz için endişeliyiz, ölmek istemiyoruz

Manisa'daki hastanelerin Vestel işçileri ile dolu olduğu ile ilgili duyumlar geliyor. Özel bir hastane çalışanından "Vestelin hepsi korona" denildiği aktarıldı. Vestel şu an Manisa'da bir virüs merkezi halini almak üzere.

16000 kişilik bir kaç fabrikadan oluşan bir kompleks burası.

Vestel, işçilerin sağlığını hiçe sayarak üretimi sürdürüyor. Onlarca işçide koronavirüs belirtilerine rastlanmasına karşı önlem alması gereken Vestel yönetimi, virüs çıkan işçileri saklama yoluna gidiyor. İşçilere test yapılmadan üretim devam ettiriliyor.

Son olarak Vestel’de çalışan bir işçi koronadan dolayı hayatını kaybetti, 10 işçiye ise koronavirüs teşhisi kondu. Buna rağmen üretim devam ediyor.

Vestel'de koronavirüse yakalanan işçilerin sayısı artarken, işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri adeta askıya alınmış durumda.

Vestel'de geçtiğimiz haftalarda ilk Covid ölümü gerçekleşti. "Hasta Covid pozitif idi ancak ölüm nedeni Covid değil" deniyor. Süreci İnsan Kaynakları yönetiyor. İş güvenliği uzmanları ve insan kaynakları ciddi panik halinde.

Vestel'de koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısının 5 ya da 6 olduğu iddia ediliyor. Yüzlerce kişiye de koronavirüs teşhisi konduğu yine iddialar arasında. İnsan Kaynakları ise 3 ölümü kabul etmiş durumda.

Vestel işçileri pandemi sürecini soL'a anlattı.

'Fabrikada denetim tarihleri önceden biliniyordu'

Türk Standartları Enstitüsü'nin verdiği "Güvenli Üretim Belgesi" nedir? Bu belgeyi edinmek için alınan önlemlere, denetimden sonra da uyulmaya devam edildi mi?

B.A: Güvenli Üretim Belgesi bildiğim kadarıyla, fabrikaların hijyen kurallarına uyduğunu ve üretime güvenle devam edilebileceğini gösteren bir belge.

Fabrikada denetim tarihleri önceden biliniyordu,. Denetim günlerinde, normalde alınan önlemlere ek olarak bazı yeni önlemler alındı. Örneğin bazı ortak kullanım alanları kapatıldı, su dağıtımı plastik pet şişelerle yapıldı.Denetim bittikten sonra, bu alanlar tekrar kullanıma açıldı, pet şişe uygulaması maliyeti nedeniyle kaldırıldı. Su ihtiyacımızı onlarca kişi tarafından ortak kullanılan sebillerden karşılamaya devam ediyoruz.

'Servislerde dip dibe oturmaya devam ediyoruz'

İşçilerin çalışma koşulları neler? Hangi önlemler alınıyor?

A.K: Yemekhanelerde ve lavabolarda mesafenin korunması için alınan önlemler var. Maske takılması zorunlu tutuluyor. Bir de dezenfektanlar konuldu, girişlerde ateşimiz ölçülüyor.

Bu önlemler yeterli değil. Hala ortak su sebillerini ve sensörsüz sabunlukları kullanmaya, servislerde dip dibe oturmaya devam ediyoruz.

Bunlar dışında çalışma şartlarımız çok kötü.

'İş gücü kaybını telafi etmek için bizi haftada 7 gün 12 saat çalıştırıyorlar'

Yüzlerce vaka ve karantina uygulamaları sebebiyle ortaya çıkan iş gücü kaybını telafi edebilmek için, bizleri haftada 7 gün 12 saat çalıştırıyorlar. Aylardır ekmek arasına tepiştirilmiş bir kaşık yemek ve bir kase çorba ile karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Uzun çalışma saatleri nedeniyle evde yemek yiyemez olduk, sıcak yemeğe hasret kaldık. Kişisel hijyenimizi sağlayacak ve dezenfekte olacak zaman bulamıyoruz. Üretim 12 saatlik 2 vardiya ile aralıksız devam ettiğinden fabrika da dezenfekte edilmiyor. Şimdi de iş kıyafetlerimiz ile fabrikaya gelmeye zorlanıyoruz. Bunlar yetmez gibi, üretimin aksamaması ve tam gaz devam etmesi için sürekli baskı ve mobinge maruz kalıyoruz. Sağlıksız çalışma koşulları ve uzun çalışma saatlerini artık bünyemiz kaldırmıyor. Covid değilse de, patronun bu kar hırsı bizi öldürecek.

'Hastaneler Vestel işçileriyle dolmuş durumda'

Vestel bünyesinde çalışan üç işçinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu ölümlerin ardından ek önlemler alındı mı?

G.M: Vefat sayısının 3'ten fazla olduğu söyleniyor. Yüzlerce pozitif vaka var, hastaneler Vestel işçileri ile dolmuş durumda. Yoğun bakımda çok sayıda arkadaşımız var. Ancak fabrika tarafından sağlıklı bilgi alamıyoruz, vakalar ve ölümler gizlenmeye çalışılıyor.

Pozitif çıkan arkadaşlarımızın temaslı isimleri vermemesi isteniyor. Bütün bunlar iş gücü kaybını en aza indirmek için yapılıyor. Can güvenliğimiz hiçe sayılıyor. Vakaların arttığı bazı bölümlerde karantina uygulaması olsa da yeterli değil.

'Kendisi pozitif olan arkadaşımızın eşi fabrikada çalışmaya devam ediyor'

Genelde pozitif çıkan işçinin yakın çalışma arkadaşları aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Hatta kendisi pozitif olan bir arkadaşımızın eşi fabrikada çalışmaya devam ediyor. Vestel bence işçileri tamamen gözden çıkarmış durumda.

İşçilere moral olsun diye 8 iş saati için 1 saatlik prim uygulaması başlatıldı. Bir yandan geçinemiyoruz ama bir yandan da canımız için endişe ediyoruz. Ekmeğimizle hayatımız arasında sıkışıp kaldık.

'Sürekli önlem alıyoruz diye yan haklarımzıdan kestiler'

Pandemi süresince yaşadığınız hak gaspları var mı?

B.A: Sürekli önlem alıyoruz diyerek yan haklarımızda kesintiye gittiler. Önce sabah verdikleri poğaçayı kestiler, sonra öğlen yemeğimizi ekmek arası şeklinde çıkarmaya başladılar.

Daha sonra da kahvaltıyı kaldırıp yerine bayat ekmek arası peyniri koydular. Sonra da molalarda içtiğimiz bir yudum sıcak çayla kahveden olduk. Pazar tatilimizi elimizden aldılar. En acısı da can güvenliğimizden endişe ederek ve sağlıksız beslenerek uzun saatler çalışmaya zorlandık. Ölümlerin ve vakaların hızla artacağından endişe ediyoruz.

'Ölen arkadaşlarımızla aynı kaderi paylaşmak istemiyoruz'

Ne televizyon, ne fırın, ne çamaşır makinası ne de buzdolabı hayati ihtiyaç değil. Buna rağmen Vestel, tam kapasite üretim inadı nedeniyle hayatımızı tehlikeye atmaya devam ediyor. Ölen arkadaşlarımız genç, geride bıraktıkları çocukları ve aileleri var.

Onlarla aynı kaderi paylaşmak istemiyoruz.