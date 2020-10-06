Venezuela'nın İngiltere'deki altın rezervini bloke eden karar bozuldu

İngiltere başkenti Londra'daki Temyiz Mahkemesi, İngiltere Yüksek Mahkemesi'nin altınları bloke eden kararını bozdu ve davayı ticaret mahkemesine sevk etti.

BBC'de yer alan habere göre, Temyiz Mahkemesi'nin dün aldığı karar uyarınca dava, ticaret mahkemesinde yeniden görülecek. Dava sürecinde İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan mütalaa istenecek.

Mahkeme, İngiltere Hükümeti'nin Guaido'yu devlet başkanı olarak tanımasına karşın, Maduro'yu devlet başkanlığı yetkilerinin tamamını ya da bir kısmını fiilen kullanan bir kişi olarak kabul edip etmediği sorusunun yanıtını arayacak. Mahkeme Dışişleri Bakanlığı'nı görüş bildirip bildirmeme konusunda serbest bıraktı.

Dışişleri Bakanlığı görüş bildirmezse, İngiltere'nin Maduro'yu fiili lider olarak görüp görmediğine ticaret mahkemesi kendisi karar verecek.

Yüksek Mahkeme, Temmuz'da İngiltere hükümetinin muhalefet lideri Juan Guaido'yu, "Venezuela'nın anayasal geçici lideri" olarak tanıması nedeniyle altınların, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu destekleyen Venezuela Merkez Bankası'na iade edilmeyeceğine hükmetmişti.