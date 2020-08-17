Venezuela’dan Kübalı doktorlara karşılama: Bu Chavez ve Fidel’in rüyası

Venezuela’nın Covid-19’la mücadelesine destek için ülkeye 212 Kübalı doktor daha dün akşam saatlerinde geldi. Halihazırda 20 bin Kübalı doktor ve sağlık personelinin ülkenin sağlık sistemini güçlendirmek için bulunduğu Venezuela’ya dün ulaşan Kübalı sağlık ekibi vaka sayısının arttığı ülkede Covid-19’la mücadeleye destek verecek.

Kübalı doktorlar Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ve Küba’nın Venezuela Büyükelçisi Dagoberto Rodriguez tarafından havaalanında düzenlenen törenle karşılandı.

Arreaza burada yaptığı konuşmada “Chavez ve Fidel’in hayalini kurdukları ve inşa ettikleri şey budur. Komutanlarımızın hayallerini gerçekleştirmeye devam etmek ve ABD emperyalizmine hiçbir şeyin ve hiç kimsenin bizi bölemeyeceğini göstermek bize düşüyor” dedi.

Büyükelçi Rodriguez de, Kübalı sağlık tugaylarının gösterdiği dayanışmanın kendilerini onurlandırdığını belirterek “Gelişinizden onur duyduk. Siz Komutan Fidel’in aşıladığı ilkelerin taşıyıcılarısınız, siz Küba’nın elçilerisiniz, bu soylu göreve katılmaya istekli olduğunuz için teşekkür ederiz” dedi.