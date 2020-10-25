Venezuela'dan kaçan darbe lideri Madrid'de

Bağımsız İspanyol haber ajansı EFE, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Venezuelalı darbe lideri Leopoldo Lopez'in Karakas'taki İspanyol büyükelçiliğinden kaçtığı bildirildikten sonra Pazar günü Madrid'e vardığını duyurdu. Hem İspanya hem de Venezuela hükümet yetkilileri konu hakkında henüz yorum yapmadı.

Haber, darbeci figürün babasının Cumartesi günü AFP haber ajansına verdiği söyleşide oğlunun "yaklaşık iki gün önce" büyükelçilikten ayrılıp Cuma günü Kolombiya sınırını geçtiğini dile getirmesinden sonra geldi.

Lopez, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine karşı ABD güdümlü askeri darbe girişiminin ardından 30 Nisan 2019'dan beri İspanya Büyükelçiliği'nde kalıyordu.