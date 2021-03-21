Venezuela'da doğal gaz boru hattında patlama

Venezuela'nın Monagas eyaletindeki El tejero kentinde bulunan petrol şirketi PDSVA'ya ait doğalgaz tesisndeki boru hattında büyük patlama meydana geldi.

Yerel medyanın aktardığına göre, doğalgaz tesisinin çevresinde yaşayanlar bölgeden tahliye edildi.

Venezuela Endüstri ve Petrol Bakanı Tareck El Aissami, olayın bir "terör saldırısı" olduğunu söyleyerek hükümetin olayı kınadığını açıkladı.

El Aissami, olay sonucunda kimsenin zarar görmediğini ve olayı yerini incelemek üzere bölgeye ekiplerin gönderildiğini duyurdu.