Venezuela’da devrimciler hükümet partisinden ayrı ittifakla yola koyuldu

Nicolas Maduro’nun Devlet Başkanlığı’nda uzun süredir ekonomik krizle ve emperyalizmin giderek artan baskısıyla boğuşan Venezuela’da, iktidardaki sol partiye, daha solda duran partilerin muhalefeti yükseliyor.

11 Ağustos günü, başını Venezuela Komünist Partisi (PCV) ve Herkes İçin Vatan (PPT) partisinin çektiği dokuz sol örgüt, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi’nin (PSUV) içinde yer almadığı “Halkçı Devrimci Alternatif” isimli bir ittifak kurduklarını açıkladı. “Antiemperyalist ve gerçekten sosyalist” olduğunu belirten ittifak, “Bizleri birleştiren, Chávez döneminde elde edilen -ve bu hükümetin ortadan kaldırdığı- kazanımları kurtaracak bir siyasi çizgi ortaya koymak ve emekçiler için ve emekçiler tarafından kurulacak bir hükümete doğru ilerlemek” ifadesiyle duyuruldu.

İttifak, Maduro hükümetine, “burjuva makroekonomi önlemleri”ne yaslanmak, düşük ücretler, sonu gelmez bir ticari spekülasyon, yolsuzluk, halkın temel haklarının sistematik biçimde yok sayılması, gerici politikalar benimsemek gibi ağır eleştiriler yöneltiyor.

Venezuela Komünist Partisi, Chávez’in iktidara gelmesinden bu yana, bağımsız çizgisini koruyarak hükümete dışarıdan destek olmuştu. Kimi dönemlerde komünistler hükümetle doğrudan işbirliği yapsalar da, son yıllarda Maduro hükümetiyle ve iktidardaki PSUV’yle komünistlerin arasındaki siyasi ayrılık giderek daha çok göze çarpıyordu.

Chávez döneminde tüm Venezuelalı sol örgütler arasında kurulan geniş cephe, 2013’ten bu yana PSUV’nin sosyalist örgütlere her seçim öncesi birçok vaat ve taahhütte bulunup, ardından hiçbirini gerçekleştirmemesi nedeniyle yara aldı. Son olarak Şubat 2018’deki başkanlık seçimlerinin öncesinde PSUV, sosyalist örgütlere, Maduro’yu desteklemeleri çağrısı yaparken bir “Antiemperyalist Cephe” kurma sözü vermiş, ardından bu doğrultuda tek bir toplantı dahi düzenlememişti.

2018’de Maduro’yu destekleyen bu örgütler, bu yıl 6 Aralık’ta düzenlenecek olan Ulusal Meclis seçimlerinde, yeni ittifaklarıyla pusuladaki yerlerini alacak.

Maduro ve partisi PSUV de yeni ittifak karşısında pozisyonunu güçlendirmeye çalışıyor. 21 Ağustos günü Venezuela Yüksek Mahkemesi, ittifakın ikinci büyük partisi olan Herkes İçin Vatan içinden bir grubun “parti önderliği oybirliği olmaksızın karar aldı” gerekçeli başvurusunu haklı bularak mevcut parti yönetimini lağvettiğini duyurdu. Yüksek Mahkeme’nin partiyi yeni bir kongreye hazırlamakla görevlendirdiği yeni yönetim, Maduro’ya yakın isimlerden oluşuyor.