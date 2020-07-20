Venezuela: AB’nin Caracas Politikası ABD’nin dümen suyunda

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreza, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’i hedef alarak, Brüksel’i Venezuela’ya karşı, uluslararası hukuka ve diplomatik teamüllere aykırı, saldırgan bir tutum benimsemekle eleştirdi.

Sputnik muhabiri Marco Teruggi’ye özel bir mülakat veren Arreza, ‘‘Borrel İspanya Dışişleri Bakanlığı görevindeyken (Haziran 2018-Kasım 2019) AB’nin tutumunun uluslararası hukuka uygun olmadığını ve Amerikalıların onları ‘Başkan Maduro hükümetinin 2019 yılının başlangıcında birkaç gün içinde düşeceği’ konusunda ikna ettiklerini söylemişti’’ ifadesini kullandı.

'Brüksel'in yaptırımları hukuksuz'

Tarihsel olarak İber Yarımadası’nın, İspanya’nın ve Portekiz’in kültürel ve ekonomik bağları sayesinde Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle ilişkilerde her zaman büyük bir etkiye sahip olduğunu belirten Arreza, bu açıdan Borrell’in AB’nin dış ilişkilerinin başına geçmesinin öneminin altını çizdi.

Arreza, AB’nin ABD ile ilişkilerinde bloğun kurucu ilkelerinden ve Latin Amerika ile olan bağlarından hareket etmesini beklediklerini hatırlatarak, Brüksel’in benimsediği tutumun ‘‘hiçbir şekilde ülkeler arasındaki düzgün ve medeni ilişkilere denk düşmeyen ideolojik ya da iktisadi benzerliklere dayandığını’’ vurguladı.

AB’nin Venezuela’ya yönelik yaptırımlarına da değinen Dışişleri Bakanı, söz konusu yaptırımların hukuksuz ve zararlı olduğunu, çünkü idari kararlar alma yetkisine sahip ve kamu maliyesi ile hükümetler arası ilişkiler alanında çalışan devlet görevlilerini hedef aldığını ileri sürdü.

Arreza, Maduro’nun AB’nin Venezuela’daki diplomatik temsilini en yüksek düzeyde tutma kararının da altını çizerek, ‘‘Her ne kadar onlar Venezuela’nın devlet başkanını tanımasalar da, Maduro, aramızdaki derin ayrımlara rağmen diyaloğu sürdürmek için Venezuela’da kalmalarına izin verdi’’ diye konuştu.

AB’nin Venezuela’da olumlu bir rol oynayacağına dair ümidini dile getiren Arreza, Brüksel’in 6 Aralık’ta düzenlenmesi öngörülen parlamento seçimlerinde gözlemcilik de yapabileceğini kaydetti.

AB ile gerilen ilişkiler

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, geçtiğimiz ay AB’nin Venezuela elçisi Isabel Brilhante Pedrosa’yı sınır dışı etme kararı almış, daha sonra ikili siyasi diyaloğun sürmesi için bu kararından vazgeçmişti. Maduro kararının, AB’nin ‘‘Venezuela’da demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne zarar veren eylem ve kararları’’nı gerekçe göstererek, önde gelen 11 Venezuelalı yetkiliye yaptırım uygulamasına bir yanıt olduğunu belirtmişti. Maduro, Avrupa Konseyi’nin Ulusal Seçim Kurulu’nun bileşiminde yapılan değişiklikleri kınayan bir karar alması üzerineyse, AB’yi ülkesinin iç işlerine karışmaması konusunda uyarmış ve Venezuela’nın kimsenin arka bahçesi olmadığını söylemişti.