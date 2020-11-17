'Velilere küfür eden öğretmen hakkında adım atılsın'

İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde 3 Kasım'da online ders sırasında öğretmenlerin kendi aralarındaki konuşmaları sırasında söyledikleri nedeniyle veliler ayağa kalktı.

Ders arasında mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen öğretmenlerin kendi aralarında konuşurken daha önce okulda görev yapan başka bir öğretmenle ve velilerle ilgili küfürlü sözlerinin ardından veliler harekete geçti.

Söz konusu kayıtta H.Ş. adlı öğretmen yeni gelen M.U. öğretmen ile konuşurken, velilere "monşer tafya" şeklinde hitap ederek, "Çocukla samimi olup eksiğini gidermeye kalkma. Hepsinin özel hocası var" diyor.

Şikayetin ardından okul müdürünün durumu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdiğini ancak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün adım atmadığını söyleyen veliler, kendilerine "Dilekçelerinizi işleme koyduk" denildiğini belirtti. Ancak konuyla ilgili henüz bir müfettiş görevlendirildiğini bilmediklerini anlattı.

'Tedbiren derslerden alınmalı'

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın ses kaydını dinlemesine rağmen kılını kıpırtdatmadığını söyleyen veliler, H.Ş.'nin hâlâ derslere girmeye de devam ettiğini söyledi. Öğretmenin soruşturma tamamlanana kadar "tedbiren derslerden alınmasını" istediklerini anlatan veliler, önümüzdeki hafta sınavlar olduğunu da hatırlattı.

Bugün yine İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne giden veliler, H.Ş.'nin ise kendisine iftira atıldığını, "komplo kurulduğunu" söylediğini iletiyor.

soL'un edindiği bilgiye göre, gerici kadrolaşma yüzünden son yıllarda okulda çok sayıda öğretmen görevden alındı. Okuldan giden öğretmenlere söz konusu kişiler tarafından "mobing" uygulandığı da biliniyor.