Veli ve öğretmenlerden Nazmi Arıkan Fen Bilimleri hakkında toplu şikayet

Üsküdar ve Libadiye’de Üsküdar Nazmi Arıkan Fen Bilimleri ve Libadiye Nazmi Arıkan Fen Bilimleri adıyla faaliyet gösteren ve bir süredir eğitim-öğretime devam etmeyen kurumun veli ve öğretmenleri bugün Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikâyet dilekçesi vermek üzere bir araya geldi.

Kurum tarafından maaş ödemeleri yapılmayan öğretmenler bir süre önce Patronların Ensesindeyiz Ağı’na başvurmuş ve yaşadıkları hak gaspları konusunda mücadele etme kararı almışlardı.

Ödemeler yapıldı, öğrenciler eğitimden mahrum

Patronların Ensesindeyiz Ağı yetkilileriyle görüşen veliler de kurumun ödemelerini yaptıkları halde çocuklarının çok kısa bir süre eğitim alabildiğini, konuyla ilgili kurumun hiçbir yetkilisinden haber alamadıklarını, sınava hazırlanan öğrencilerin şu an eğitim öğretimden mahrum bırakıldığını ve şikâyetlerinin takipçisi olacaklarını belirtti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı avukatlarından Recep Demir, şikâyet dilekçelerini ilçe milli eğitime ilettiklerini, öğretmenlerin maaşlarını alamadığını, velilerinse sınava girecek öğrencileri için yeni bir eğitim kurumu aradığını ifade etti. Bu eğitim kurumlarının mevzuattan ve eğitimde özelleştirmenin boşluklarından faydalandığını belirten Recep Demir, Patronların Ensesindeyiz ağının bu konuda mağduriyet yaşayan tüm veli ve öğretmenlerin yanında olacağını, yalnızca yazılan dilekçelerle değil yürütecekleri örgütlü mücadeleyle de bu durumun karşısında olacaklarını söyledi.

Kurumun her iki şubesinin de Ufuk Akçekaya isimli patrona ait olduğu ve daha önce de sahibi olduğu çeşitli kurumların öğretmen ve velilerine mağduriyetler yaşattığı Patronların Ensesindeyiz Ağı’na gelen ihbarlar arasında yer almıştı.