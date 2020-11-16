Vekilin testi pozitif çıktı, Meclis görüşmelerine ara verildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeye, HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine ara verildi.

Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri devam ederken, toplantıyı takip eden HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenilmesinin ardından toplantıya ara verildi.

Maske takıp, fiziksel mesafe kuralına uygun olarak salonda oturan komisyon üyeleri ve görüşmeleri izleyen milletvekilleri, dışarı çıktı. Toplantının yapıldığı tören salonunda ise dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

Çalışmanın ardından görüşmelere devam edileceği bildirildi.

HDP'li Gaydalı'nın herhangi bir semptom göstermemesine karşın tedbir amacıyla test yaptırdığı, sonucu pozitif çıkınca da evine gittiği, yanında oturan milletvekillerinin de tedbir amacıyla test yaptıracağı öğrenildi.