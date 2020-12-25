Vekalet ücreti 'piyasası': Cebini dolduranlar ve yoksullaşanlar

Haber ajanslarından bugün iletilen bilgiye göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla bir yurttaş hakkında İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Bu davada yurttaşa 11 ay 20 gün hapis cezası verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Dosyayı inceleyen sanık avukatının verdiği bilgiye göre Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel dosyaya vekâletini sunmamıştı. Ancak buna rağmen Mahkeme tarafından yurttaşın, dosyaya vekaletname sunmayan Özel’e 4 bin 80 lira vekalet ücreti ödemesine hükmetti.

Bu duruma dair Adalet Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verilirken, önergeyi sunan milletvekili Ali Mahir Başarır, açılan hakaret davaları üzerinden yapılacak basit bir hesapla Erdoğan’ın avukatının bu davalardan yaklaşık 38 milyon TL gelir elde ettiğini belirtti.

Binlerce avukat gün geçtikçe yoksullaşırken...

Konuyla ilgili TKP’li Hukukçuların görüşlerine başvurduk. TKP’li Hukukçular, "Hakaret davalarının, aynı zamanda nasıl da büyük bir kazanç kapısına dönüştüğünün bir örneği olmakla kalmayıp, ülkemizdeki sorunlu hukuksal işleyişinin de çarpıcı bir özetidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan hakaret davaları uzun süredir gündemde, sayısı binleri aşan bu davalar sonucu Erdoğan’ın avukatının milyonlarca lira gelir elde ettiği yönündeki iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Her meslekte olduğu gibi avukatlık alanında da iktidara yakın olmanın sağladığı avantajları hepimiz biliyoruz. İltimas, torpil, kayırmacılık; alışmayacağımız, ancak bu düzenin ayrılmaz parçası haline gelmiş olan çürüme örnekleridir. Öte yandan, tıpkı sormuş olduğunuz örnek gibi kâğıt üzerinde hukuka uygun görünen, ancak toplumsal adaletsizliğin simgesi olabilecek denli aşikâr haksızlıklar içeren uygulamalara da sıkça rastlanır.

Binlerce avukat gün geçtikçe yoksullaşırken, yeni mezun avukatların büro açarak hayatlarını kazanmaları adeta imkânsız hale getirilmiş, hali hazırda bürosu olan birçok avukat bürolarını kapatarak işçileşmeye başlamışken, gelecek kaygısı içinde bunalıma sürüklenen avukatların intihar haberleri günbegün artarken Erdoğan’ın avukatının halka açılan hakaret davaları üzerinden 38 milyon TL kazanmasında elbette çok alametler vardır.

Hakaret davaları eliyle yaratılan toplumsal baskı ortamına, bu davalar sonucu kazanılan milyonlar ekleniyor. Hukukun çoklu işlevlerini düşündüğümüzde yorumunuz nedir?

Bu durum, düşünce ve ifade hürriyetini baskılamanın bir aracı haline getirilen hakaret davalarının, aynı zamanda nasıl da büyük bir kazanç kapısına dönüştüğünün bir örneği olmakla kalmayıp, ülkemizdeki sorunlu hukuksal işleyişinin de çarpıcı bir özetidir. Aynı zamanda, yılda milyonlarca lira vekalet ücreti kazanan avukatlarla, onların yanında neredeyse asgari ücret karşılığında çalıştırılan işçi avukatlar arasındaki çelişkinin “meslektaşlık” kisvesi altında gizlenemeyecek noktaya geldiğinin ispatıdır. Madalyonun bir yüzünde iktidarlar tarafından baskı aygıtı olarak kullanılan hukuk, diğer yüzünde mahkeme salonlarında kazanılan milyon liralar vardır.

TKP’li Hukukçular olarak, hukuk alanının baskıcı ve neo-liberal politikalarla şekillendirilmesinin avukatlık mesleğine yönelen yıkıcı etkilerini teşhir etmeye ve onlarla mücadele etmeye devam edeceğiz.