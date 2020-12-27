Vedat Türkali Edebiyat Ödülleri başvuruları başladı

Türk edebiyatının önemli yazarlarından Vedat Türkali anısına, doğduğu şehir Samsun'un Atakum Belediyesi ile Zenon Yayınevi ortaklığında bu yıl ilki düzenlenen ‘Vedat Türkali Edebiyat Ödülleri’ için başvurular başladı. Kazananlar 19 Mayıs 2021 tarihinde ilan edilecek.

Atakum Belediyesi’nin "Edebiyatımıza büyük katkılar yapmış bu büyük ustanın bir ödül ile anılması ve doğduğu şehrin de bu vesileyle bir bellek mekanına dönüştürülmesi en çok bize yakışırdı. Atakum Belediyesi olarak Büyük Usta'yı sanatçı kimliği ile anmak için her yıl belediyemiz tarafından Vedat Türkali Edebiyat Ödülleri'ni vereceğimizi kamuoyuna gururla duyuruyoruz" açıklamasıyla ilan edilen Vedat Türkali Edebiyat Ödülleri için son başvuru tarihi 28 Şubat 2021.

Roman, öykü, şiir ve çeviri kurmaca eser olmak üzere 4 kategorideki edebiyat ödüllerine Doğan Hızlan, Zülfü Livaneli, Deniz Türkali, Gonca Özmen, Kemal Varol ve Yavuz Ekinci jüri üyeliği yapacak. Ödüllere 1 Ocak 2019-31 Aralık 2020 tarihleri arasında yayınlanmış eserlerle başvurulabileceği açıklandı.

Ödül şartnamesine buradan ulaşılabilir.