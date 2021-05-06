Vebitcoin çalışanı 5 kişi daha adliyeye sevk edildi

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra yürütülen soruşturmada, şirketin CEO'su İlker ve Güliz Baş ile 4 kişinin tutuklanması sonrasında gözaltına alınan 5 şirket çalışanı polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, 23 Nisan'da işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin'in, Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etmiş ve Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlatmıştı.