Vatanperver turizm Arnavutluk'u kurtardı

Yaz sezonu kapanırken, Kosova ve Arnavutluk'tan yaz aylarında sınırı geçen ziyaretçi sayısıyla ilgili resmi veriler yayınlandı. Resmi verilerin çelişkili olmasına karşın, Arnavutluk'u en çok ziyaret edenlerin Arnavutlar yani Kosova ve Kuzey Makedonya vatandaşları olduğu gözlemlendi.

Kosova Polisi Enformasyon Ofisi, Ağustos ayında 810 bin 71 Kosova vatandaşının Arnavutluk'a tatile gittiğini duyurdu. Bu rakam, pandeminin olmadığı bir dönem olan geçtiğimiz yılın Ağustos ayına göre yüzde 3,56 daha yüksek.

Arnavutluk Devlet Polis Müdürlüğü Sınır ve Göçmenlik Dairesi, Kosova menşeli KOHA'ya verdiği demeçte 2020 Ağustos ayı yabancı uyrukluların giriş sayısının 100 bin 010 araçla 349 bin 227 kişi olduğunu ve bunun geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 56.9 altında olduğunu açıkladı. Kosova Polis Enformasyon Bürosu tarafından bildirilene göre sınırı geçenler Ağustos 2019'a göre 55.21 daha düşük. Geçen yılın Ağustos ayında 781 bin 227 kişi Morini sınır kapısından Arnavutluk'a girdi. Neredeyse aynı yüzde 7 aylık dönem için (Ocak-Ağustos) çıkıyor: Bu dönemde, Arnavutluk'a Kosova'dan 853 bin 525 ziyaretçi giriş yaptı, geçtiğimiz yılsa aynı aralıkta Kosova'dan 1.838.772 ziyaretçi Arnavutluk'a geçti, yani ülkeye 53,85 daha az giriş gerçekleşti.

Ancak Arnavutluk'un turizm konusunda kesin rakamlara sahip değil, Arnavutluk'a gelen milyonlarca turiste dair gelen açıklamaların bir numara oyunu olması muhtemel. Arnavutluk 'turist' yerine 'ziyaretçi' terimini kullanıyor. Aynı zamanda Dünya Turizm Örgütü turisti ülkede 24 saatten fazla kalan gezginler olarak tanımlarken Arnavutluk bu terime uyan bir kategorizasyon altında verilerini paylaşmıyor.