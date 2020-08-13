Vatandaşa rapor var, sağlık çalışanına yok

Sağlık Bakanlığı evde hastaların-temaslıların, takip-tedavisiyle ilgili yeni algoritmalar yayımladı.

Bu algoritmaların bir tanesi de aile hekimi izolasyon süreç takibi başlığını taşıyor.

Buna göre aile hekimleri pozitif vakaları (hastanede yatarak tedavisi tamamlananları, hastanede yatıp tedavisi evde tamamlananları, evde tedavi başlananları) 14 günlük izolasyon dönemi boyunca telefonla izleyecekler.

Temaslılara ise 14 gün rapor vererek evde izolasyona alınmalarını sağlayacaklar.

Ancak temaslı kişi bir sağlık çalışanıysa maske ile çalışmaya devam edecek.

Anlaşıldığı kadarıyla Sağlık Bakanlığı önümüzdeki gün ve haftalarda vaka sayısındaki artıştan duyduğu endişe nedeniyle; temaslı, yani enfekte olma ve çevresini de enfekte etme olasılığı bulunan sağlık çalışanlarını hiçbir şekilde görevden uzak tutmak istemiyor.

Üstelik Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarına yönelik düzenli test taraması yaklaşımı da yok.

Bu politikanın salgının sağlık kurumları üzerinden yayılmasına hizmet edeceği açık.