 'Vatan hainisiniz' tartışmasına İETT'den açıklama: Bizimle ilgisi yok

Arnavutköy-Eminönü seferini yapan otobüste bir yolcu ile otobüse maskesiz bindiği öne sürülen ve kendisini İETT görevlisi olarak tanıtan kişi arasında tartışma çıktı.

Kendisini İETT'de amir olarak tanıtan kişi, vatandaşları 'vatan haini' olmakla suçladı. İETT, "Diğer yolculara hakaret eden kişinin kurumumuzla hiçbir ilgisi yoktur" açıklaması yaptı.

İstanbul'da Arnavutköy-Eminönü seferini yapan İETT otobüsünde meydana gelen olayda, şef olduğu öne sürülen kişi ile vatandaşlar arasında yaşanan maske tartışmalarına ilişkin İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nden (İETT) açıklama geldi.

İETT'den konu ile ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arnavutköy-Eminönü seferini yapan İETT otobüsünde, kendini 'İETT'de amir' diye tanıtan bir kişiyle yolcular arasında maske nedeniyle bir tartışma yaşandığı, olay sırasında bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerin pek çok haber kanalı ve internet sitesinde yayınlandığı görülmüştür. 'İETT'de amir' olduğunu söyleyerek diğer yolculara hakaret eden kişinin kurumumuzla hiçbir ilgisi yoktur. Habere konu olan otobüsün şoförü, tartışmanın ardından Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne giderek söz konusu kişi hakkında şikayetçi olmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."