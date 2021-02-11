Varlık Fonu'ndan 'at yarışı' kararı

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Demirören'e satılan Milli Piyango'ya ilişkin "gelirlerin arttığı" açıklaması yaptı, aynı modeli at yarışları için de devreye sokacaklarını söyledi.

Sabah’tan Dilek Güngör’e konuşan Sönmez, “Milli Piyango'da lisansın sahibi biziz. Bizim adımıza yatırımcı işletiyor, para fonun Halkbank hesabında toplanıyor. Biz işleten şirkete komisyon veriyoruz. Kimsenin parayı cebine attığı yok. Milli Piyango'da ciro 2 kat artmış durumda… İkramiye oranı yükseldi ve kamu payı da yüzde 47 arttı. Bu kaynaklar fonun cari açığı düşürecek yatırımlarına kaynak oluşturacak. Gelir paylaşımı modelini at yarışlarında da uygulayacağız. Bu yıl içinde ihaleyi yapacağız” ifadesini kullandı.

Demirören kazanmıyor mu?

soL yazarı ve emekli Sayıştay Denetçisi Kadir Sev, Milli Piyango'nun Demirören'e devredilmesi sonrası hazırladığı bir haberde, satışın arkasındaki ilginç rakamlara dikkat çekmişti.

2017 yılında Milli Piyango’dan kamuya 1,4 milyar lira aktarıldığını, bu miktarı düşününce 28 milyar liraya yapılan satışın "kârlı" gibi gösterildiğini belirten Sev, işin arkasındaki gerçeği ise şu sözlerle açıklamıştı:

Vergileri bir yana bırakalım; 2017 Aralık ayındaki 654 milyon liranın Ağustos/2019 itibariyle değeri yaklaşık 840 milyon; bunun 10 yıldaki tutarı ise 8,4 milyar lira. Hiçbir şey değişmemiş olsaydı bugünkü değerlerle on yılın sonunda Kamuya 8,4 milyar lira aktarılmış olacaktı.

Hemen, Devlet 20 milyar kazançlı çıktı diye bir yorum yapmayalım. İşin içinde başka oyunlar var.

Hasılat 3,4 milyar lira iken kamuya 653 milyon lira aktarıldığına göre üç kat artıp 9,3 milyara çıktığında en azından katkı tutarının da o oranda artacağı, kamuya en az 1 milyar 952 milyar lira aktarılacağı ortaya çıkıyor: On yılda yaklaşık 20 milyar lira…

Bu hesabı bir de Ağustos 2019 fiyatlarıyla yapalım: Aralık 2017 yılındaki 1,5 milyar liranın 2019 Temmuz ayındaki değeri 2,5 milyar lira: On yılda 25 milyar lira…

'Üste para vermiş bile olabilirler'

Satılan bedelle, Milli Piyangonun kamuya katkısını karşılaştırıp yalnızca 3 milyara satıldı diye dövünebiliriz. Ne yazık ki bu da doğru değil.

Genel Müdür konuşmasında, maliyetin düşürülmesi için yeni önlemler aldıklarını söyledi. Bunları bilmiyoruz: Satın alsınlar diye üste para vermiş bile olabilirler.