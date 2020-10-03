Varlık Fonu'ndan THY açıklaması

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, "Bizim 1 tane bile THY hissesi satma planımız yoktur. Bu manipüle edilecek bir konu değildir" açıklamasında bulundu.

Varlık Fonu’nun (TVF), Türk Hava Yolları'na (THY) "acil finansal destek" bulmak için görüşmelerde bulunduğu iddialarına ilişkin THY'den açıklama gelmiş, "Bugün basında yer aldığı şekilde ortaklığımıza sermaye desteği verilmesi ya da finansman sağlanması amacıyla görüşmeler yapıldığı konusunda tarafımıza herhangi bir bilgi intikal etmemiştir" denilmişti.